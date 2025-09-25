全家超商開出3張統一發票1000萬大獎 最幸運者只花50元

全家便利商店114年7-8月期統一發票千萬特別獎共開出3組。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家便利商店本期（114年7-8月）中獎發票，全家本期特別獎1000萬元共開出3組，獎落「全家」新北土城義鴻店、新北三重華興店及宜蘭文昌店，最幸運的消費者只花50元購買兩瓶米漿即中獎，另1位幸運得主則花費179元購買uno pasta 熱那亞青醬義大利麵及飲品，便將千萬大獎抱回家。

特獎200萬元開出2組，開出店舖為「全家」宜蘭文昌店及新竹寶山明湖店。頭獎20萬元則有3位消費者幸運獲得，獎落「全家」新北樹林德園店、高雄曾德店及台中傑盛店，平均花費百餘元就幸運中獎，購買品項包括「全家」大滿足香辣涼麵、彩蔬洋芋沙拉、大豆營養棒、泡麵及科學麵等商品。

此外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出3組，其中一位幸運得主透過「全家」APP以30元購買紅豆牛奶就幸運抱走100萬大獎；另外兩位則分別獎落台中大里立新店及桃園高鐵二店，一位幸運兒以30元購買「全家」夯番薯，另一位則以74元購買飲品就將百萬大獎帶回家。

全家表示，來「全家」只中200元小獎也可以輕鬆放大！「全家」會員至全台4400間店舖，出示APP會員條碼或報會員手機號碼，兌換200元六獎、500元雲端獎、800元雲端獎及1000元五獎發票，皆可獲得滿額折抵購物金，例如：兌換200元六獎發票，可直接領取現金200元，另回饋20元購物金（滿200元可折），若選擇存入Fami錢包，則可獲得2張滿100元折10購物金。

