最低工資連10漲？yes123：62％勞工「兼差」意願反增

最低工資明年若連10漲，yes123求職網調查發現，因預期自己難以被調薪且物價又將上漲，62%勞工兼差意願提高。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部將在明（26）日召開最低工資審議會議，商討明年的最低工資金額，如果最低工資調漲，你的薪水會漲嗎？根據yes123求職網的最新調查，最低工資若「連十升」，逾3成資方表示降低徵才意願，更有高達95%的勞工擔憂物價將持續上漲，自己薪資又難以調漲，高達62%勞工「找兼差職缺」的意願反而增加。

最低工資審議會議將在關稅貿易戰衝擊下展開，yes123求職網日前進行「最低工資勞資看法調查」，調查發現，僅有33%勞方看好最低工資調漲後的連帶效應，但對於自己是否能因此被老闆調薪，僅有32.9%抱持樂觀態度，反而是高達6成的上班族預估，任職企業將減少時薪人員僱用，反而增加正職人員的工作量。也有30.7%的企業坦言，公司徵才意願將因此「降低」。

面對「最低工資」將調高，居高不下的物價又有調漲理由，調查顯示45.7%公司表示，「考慮」在明年調高產品或服務售價，有高達95.1%的上班族也因此擔心物價也跟著上漲。

「最低工資勞資看法調查」是於yes123求職網於2025年9月5日到9月18日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的會員，會員有效問卷共1290份，信心水準為95%，誤差值為正負2.73%。至於企業有效問卷共1038份，信心水準為95%，誤差值為正負3.04%。

