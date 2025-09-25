關稅、匯率、中國產能過剩衝擊淡化 台經院估今年經濟成長有望衝5％

台經院估今年經濟成長有望挑戰5%。（歐新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕台經院今發布8月景氣動向調查，3大產業營業氣候測驗點中，製造業連續2個月走揚。台經院分析，今年以來，影響製造業的關稅、匯率以及中國產能過剩等3大變數衝擊減退，廠商展望明顯改善，加上人工智慧（AI）商機持續暢旺、災後重建增加政府公共建設支出，以及普發現金一萬元挹注內需等因素，可望帶動今年經濟成長率挑戰5%，但明年經濟成長率，基本上應不會像今年這麼好。

台經院今天舉行景氣動向調查記者會，發布產業測驗點調查結果。8月製造業營業氣候測驗點為88.88點，較7月修正後的87.09點增加1.79點，已連續兩個月呈現上揚態勢。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，隨著美國對等關稅政策逐漸明朗，加上8月新台幣走貶，關稅與匯率帶來的衝擊已不若前幾個月明顯，製造業廠商對當月景氣的看法較上月調查明顯改善。不過，產業表現仍顯分歧，在AI與高效能運算需求帶動下，電子機械業看好當月景氣的比例明顯高於看壞。同時，中國推動減產並祭出救市措施，國際鋼價走揚，也使鋼鐵業看壞當月與未來半年景氣的比例有所下降。

台經院院長張建一表示，主計總處、中央銀行最新預測今年經濟成長率至少4%，主因是AI需求比預期樂觀，再者是普發現金1萬元，也可提高民眾可支配所得，進而挹注內需產業，對經濟成長率貢獻落在0.4至0.45個百分點之間，上述因素疊加起來，4.5%應該沒問題，「今年經濟成長率不排除往5%去挑戰，有機會」。

至於明年經濟成長率，張建一表示，台經院會在11月6日發布預估，明年面臨的挑戰首先是今年高基期因素，包括普發現金、後續營建業投入花蓮馬太鞍災害重建，政府在公共建設支出對經濟成長有些微貢獻，今年上看5%，但明年還要5％，「其實困難度有點高」，加上後續川普負面效應開始顯現後，也會影響全球消費動能，也會外溢到台灣，影響到台灣的出口與投資，「所以明年經濟成長率，基本上應不會像今年這麼好」。

