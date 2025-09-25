台電前總經理鍾炳利 接三地能源董事長

三地能源（6946）董事會通過由具近40年電力產業資歷的鍾炳利出任董事長。（業者提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕三地能源（6946）於今（25）日召開董事會，通過新人事任命案，由董事會一致推舉鍾炳利出任董事長。鍾炳利是台電公司前總經理，在電力產業實務領域近40年的深厚資歷與技術管理經驗，未來將加速推動太陽光電、儲能、EV充電、售電等核心業務，全面強化三地能源於再生能源與電力工程領域的競爭佈局。

鍾炳利過去自台電基層工程師起步，歷任發電處長至總經理等職務，但在303全台大停電事件後請辭，隨後轉任台灣機電工程服務社董事長。

三地能源表示，鍾炳利具備完整的電力系統與發電營運管理歷練，曾主導推動電網韌性強化、風險控管機制建構、電力調度優化，並積極因應穩定供電與能源轉型的雙重挑戰，實質推動再生能源併網與離岸風電等政策，熟悉電力工程、系統整合與EPC產業鏈，具備橫跨民間企業技術與國營體系的協調與執行能力。

三地能源表示，啟動專業經理人制度，正是為強化公司營運決策的穩定性與戰略延續性。未來在鍾炳利帶領下，將持續深化再生能源產業鏈整合，拓展太陽光電案場開發、快速充電系統、儲能模組設計與綠電交易平台等多元布局，同時落實ESG行動與地方共榮策略，打造長期競爭優勢，穩健提升股東價值。

