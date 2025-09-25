ViVi PARK攜手LINE Pay購好券平台 強化點數經濟圈

ViVi PARK攜手LINE Pay購好券平台，優惠活動至9月底。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕停車場管理業者ViVi PARK（榮帝科技）今年發展順遂，除了管理場點持續增加、年底有望上看1000場外，耕耘點數經濟圈的線上平台也持續擴增合作夥伴，目前用戶已能使用LINE Pay App內「購好券」平台可以買到Vi幣，並享有購買優惠。

目前國內的停車場管理業者競爭激烈。而ViVi PARK則另闢蹊徑，從點數經濟圈與異業結盟著手，其平台的點數除了能夠用於停車場或路邊停車付費，也能夠買餐飲品牌餐券等，用途多元，因此用戶並不僅限於停車族，也更有擴張空間。

榮帝科技董事長陳明賢指出，近二年從地端停車場擴展至雲端應用，推出整合多元功能的ViVi PARK APP，持續引領數位生活升級，從停車服務出發，擴大到日常生活消費，將點數從原本限定的數位商城延伸到更多實體生活場域，點數經濟的擴張已是不可逆趨勢，攜手LINE Pay 「購好券」平台也更能擴大消費者效益。

ViVi PARK指出，近期行動支付龍頭LINE Pay推出「購好券」服務，把各類型商店與消費者串聯起來，以創造最大效益，並看好Vi幣點數成長快速，LINE Pay和ViVi PARK強強聯手，擴大點數經濟消費圈。

LINE Pay「購好券」幫助中小企業快速導入電子票券服務，也讓超過1310萬的LINE Pay用戶，只要透過LINE Pay綁定信用卡或簽帳金融卡在「購好券」平台消費，精選商店最高可享LINE POINTS 30％回饋，其中，LINE Pay「購好券」提供關於停車、充電等智慧出行交通類首間合作商家就是ViVi PARK。

ViVi PARK說明，LINE Pay「購好券」提供最高30％回饋，消費者買5000點的Vi幣，可獲得最高LINE POINTS 1500點回饋，Ｖi幣1點等於1元，可用於折抵停車、充電或月租車位費用，也可小額購買以兌換霜淇淋、咖啡等輕食飲品，用途多元，本次活動至9月底。

