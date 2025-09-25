南僑小金雞皇家可口10月下旬上市 營收維持雙位數成長

皇家可口董事長周明芬（右）及總經理高長慶（左），對營運樂觀。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕南僑（1702）集團轉投資的小金雞皇家可口（7791）將於10月下旬掛牌上市，皇家可口董事長周明芬表示，冰品和急凍熟麵既有產能已近滿載，急凍熟麵第3條生產線將於10月投產，冰品也評估兩年內擴建第3廠，法人預估，皇家可口未來3~5年營收可望維持雙位數成長。

皇家可口股票初次上市前辦理現金增資發行新股，將發行1萬張新股，10%由員工認購，其餘90%約7200張將採競價拍賣、1800張公開抽籤，暫定發行價格為每股65~75元。

皇家可口主力的冰品與急凍熟麵在台灣市場皆穩居市佔率第一，上半年稅後淨利約2.85億元，年增逾20.35%、每股盈餘4.08元，法人預估，今年獲利可望雙位數成長。

皇家可口董事長周明芬表示，皇家可口成立於1986年，1988年就有杜老爺甜筒從1988年至今，累計已銷售11億支，並於1991年推出杜老爺明星商品-曠世奇派，至今銷售已達13億支，桶裝冰淇淋從1992年銷售，加上情人果脆冰棒，4大長銷冰品至今仍占冰品營收6成。

周明芬表示，光是曠世奇派今年營收已年增16%，近3年的營收增加1億元，目前冰品自有品牌營收占比75%，代工品牌營收占比25%，其中冰品自有品牌1~8月營收成長1.1億元，年增11%。

在冰品專利新產品將帶動B2B銷售提升以及急凍熟麵新產線量產後，可望擴大餐飲及零售通路滲透率，法人評估未來3-5年每年將維持雙位數成長。

皇家可口在30年前也是第1家把冰品賣給火鍋店，在B2B市場上，皇家可口冰淇淋客戶目前約2萬5000家，霜淇淋除了全家是皇家可口客戶外，另外有250家客戶，霜淇淋每年有350萬支的銷量，由於霜淇淋可應用在餐飲的潛力佳，樂觀預估霜淇淋市場仍有高達9成的成長機會。

另一明星產品急凍熟麵於1998年成立第1條生產線，2012設立第2條生產線，目前產能幾乎接近滿載，已投資的第3條生產線將於10月投產，產能滿載可望創造年產值6億元，是第1條和第2條生產線的總和，帶動急凍熟麵營收翻倍。

急凍熟麵目前客戶主要以內銷為主，高占9成，外銷僅占1成，隨著餐飲缺工及餐飲業者海外布局，由於皇家可口急凍熟麵生產線都有清真食品認證，將採3策略拓展海外市場，並同步搶食清真市場大餅，短期內帶動急凍熟麵外銷營收比重成長至12%。

皇家可口總經理高長慶說明，3海外拓展策略分別是：一、跟隨泰國南僑已打進的70多個國家的順風車，攻進有潛力的市場；二、皇家可口急凍熟麵今年已打入知名美系量販店全球採購平台，可望藉由全球平台攻進美系量販店海外市場；三、既有的餐飲客戶正積極佈局海外市場，皇家可口急凍熟麵將跟著客戶往外走。

法人指出，皇家可口在冰品與急凍熟麵雙引擎營收仍持續成長帶動下，未來3~5年營運成長動能無虞，營收可望維持雙位數成長。

