6.8億現增全數到位 漢康-KY將推進2新藥臨床試驗

〔記者陳永吉／台北報導〕專注抗癌創新藥物開發的興櫃新藥公司漢康-KY（7827）今日公告，今年度第一次現金增資案順利完成，本次以每股68元發行新股1萬張，總計募集6.8億元資金已全數到位。

漢康-KY董事長劉世高表示，本次募集資金將用於充實營運資金，以及全力推進蛋白創新藥HCB101、HCB301的臨床試驗。且除了HCB101及HCB301，新獲得的資金也將讓漢康多個臨床前的First-in-class 新一代多功能創新生物藥，加速推進並進入臨床試驗。

其中，HCB101為高專一性的第3.5代SIRPα/CD47融合蛋白藥物，於今年3月啟動開放式設計、全球多中心的聯合療法臨床一b/二a期試驗，針對胃癌、結直腸癌、三陰性乳癌、頭頸癌、小細胞肺癌、肝癌等六大癌種（12個適應症）展開收案，預計召募逾百位病患。

HCB301則是具首創機轉（first-in-class）的多功能腫瘤免疫治療的生物藥，已獲美國FDA及中國核准一期臨床試驗，並於今年4月針對晚期實體腫瘤、難治型典型何杰金氏淋巴瘤等癌種展開低劑量組收案，目前規劃每6週提升一個劑量，預計將於2026年底前完成一期臨床。

