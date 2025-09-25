Panasonic啟動萬人大裁員！自願離職補償高達「60個月薪資」

日本松下控股公司（Panasonic Holdings）將在全球裁減1萬名員工。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本松下控股公司（Panasonic Holdings）今年5月宣布大規模組織重組計畫，將在國內外裁減1萬名員工，相當於集團總人數的5%。其中占集團人力4成的核心事業公司「Panasonic」將於10月開放員工自願離職，補償金額驚人，高達「60個月基本薪資」。

日媒《NHK》報導報導，據相關人士透露，松下控股其下的主力事業公司「松下」（Panasonic）將於10月1日至31日，優離方案針對在職滿5年以上、年齡介於40至59歲的員工，進行自願離職招募。

公司承諾依據員工年齡及資歷提供額外的退職補償金，預計在年底前完成相關人員削減。以55歲非管理職員工為例，若自願離職可獲得相當於「60個月基本薪資」的補償金。

此外，集團其他公司也將陸續招募自願離職，不過，生產電動車電池的Panasonic Energy及開發軟體的Panasonic Connect，雖已著手進行「人員優化」調整，但未納入優離範圍。

松下控股表示，透過一系列結構改革，將持續調整電視與家電等低收益事業，同時加強電動車電池生產及運用人工智慧（AI）的業務。

