南科產值一枝獨秀 黃偉哲：南部已成台灣半導體重鎮

台南市長黃偉哲出席2025前進大南方論壇，強調南部已成為台灣半導體與高科技產業的重要重鎮。（南市府提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕「2025前進大南方論壇」今（25）日盛大登場，台南市長黃偉哲出席致詞指出，南台灣正迎來科技與產業發展的重要契機。在中央自2016年推動「5+2產業創新計畫」以來，南部科技產業快速成長，以南科為例，今年上半年營業額達1.38兆元，已超過全台三大科學園區總營收的一半，顯示南部已成為台灣半導體與高科技產業的重要重鎮。

本屆論壇以「科技驅動，新矽大南方」為主題，邀集台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁及屏東副縣長黃國榮等地方首長與會，國家科學及技術委員會主委吳誠文也親自出席。論壇聚焦「大南方新矽谷推動方案」，探討南部如何透過科技創新與產業升級，打造產業創新生態系統，並推動智慧城市建設與永續發展。

黃偉哲指出，南科為例今年上半年營業額達1.38兆元，已超過全台三大科學園區總營收的一半，顯示南部已成為台灣半導體與高科技產業的重要重鎮。未來在嘉義先進封裝、高雄2奈米晶圓廠及台南3奈米廠的帶動下，南台灣將形成完整產業鏈，結合美光與輝達等國際大廠技術，展現全球競爭力。

他強調，南台灣不僅產業基礎雄厚，更孕育眾多世界級科技人才，南方當自強，但現行財政劃分公式卻導致南部辛勤付出、北部收割成果，不僅電力與工廠設於南部，營業額與稅收卻因總公司設址而集中於北部，造成資源分配嚴重不均。他呼籲應檢討制度，回歸公平原則，讓南方城市的努力能真正轉化為地方發展能量。

