身價有望飆至2.9兆！這位「台灣女婿」將躋身全球前20大富豪

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大穩定幣USDT的發行商Tether正在洽談融資，計畫出售約3%股份取得150至200億美元（約新台幣4553億至6071億元）的資金。如果交易成功，該公司的估值可能達到約5000億美元（約新台幣15.2兆元），股東們身價也將暴漲，值得注意的是，該公司前執行長Jean-Louis Van der Velde（方雋哲）將躋身全球前20大富豪，而他還有一個身分正是「台灣女婿」。

《彭博》報導，根據彭博億萬富翁指數的計算，如果Tether成功達到5000億美元的估值，該公司董事長Giancarlo Devasini的身價將接近2240億美元（約新台幣6.8兆元），讓他成為全球第5大富豪，僅次於特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、甲骨文共同創辦人艾里森（Larry Ellison）、Meta執行長扎克伯格（Mark Zuckerberg）和亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），並且遠超過股神巴菲特（Warren Buffett）。

此外，Tether首席執行長Paolo Ardoino以及前任執行長Jean-Louis Van der Velde（方雋哲）的身價將達約950億美元（約新台幣2.9兆元），躋身全球前20大富豪，另一名股東Stuart Hoegner的身價則將超過600億美元（約新台幣1.8兆元）。

值得注意的是，前任執行長Jean-Louis Van der Velde（方雋哲）是台灣女婿，來自荷蘭，曾來台就讀師大中文系，並在2013年成為比特幣交易所Bitfinex的執行長。而Tether則是Bitfinex的姊妹公司。

知情人士表示，目前這項交易談判仍處於初期階段，細節可能會變動。若交易使Tether估值達到5000億美元，將成為加密貨幣財富創造的最驚人例子之一。這4位股東財富都將超越現今最富有的加密貨幣億萬富翁、幣安（Binance）創辦人趙長鵬（Changpeng Zhao），其身價520億美元（約新台幣1.6兆元）。

