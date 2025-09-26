父母為子女償還貸款 國稅局提醒注意這項規定

台北國稅局表示，父母無償為子女清償銀行貸款，應注意贈與稅相關規定。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，父母無償為子女清償銀行貸款，應注意贈與稅相關規定。根據「遺贈稅法」第5條第1款規定，在請求權時效內無償免除或承擔債務者，免除或承擔的債務應以贈與論，也就是要課徵贈與稅；因此，父母若以個人之資金無償替子女償還銀行貸款，如果加計當年度其餘贈與財產價值後，超過贈與稅免稅額（目前244萬元），應依規定申報贈與稅。

舉例說明，甲君於2023年出售不動產，出售總價款2000萬元，其中500萬元直接轉付A銀行，以清償兒子乙君的銀行貸款，卻未辦理贈與稅申報。經國稅局通知補報，甲君仍未於收到通知公文後10日內辦理申報，因此按甲君代償乙君貸款金額核定贈與總額500萬元，補徵應納贈與稅額25.6萬元〔（500萬-免稅額244萬）×10%〕，同時裁處罰鍰。

台北國稅局提醒，個人無償為他人清償貸款，應注意贈與稅相關規定；納稅義務人如果有相關稅務疑義，可撥打免費服務電話「0800-000-321」或逕洽轄區國稅局，以維護自身權益。

