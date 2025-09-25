巨大商品遭美暫扣後座力很強？台灣自行車最大買家曝光了

根據車輛公會最新統計，美國是台灣自行車最大買家。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據車輛公會最新統計，美國穩居台灣自行車最大買家，今年7月對美出口11.6億，佔自行車總出口額的31%，因此巨大遭美方以強迫勞動為由發布暫扣令（ WRO），對台灣自行車出口恐有所影響。不過，今年自行車出口市場也出現亮點，今年7月對巴拿馬出口額激增2501.7%，對法國也成長365%，顯見出口市場有所突破。

台灣自行車品牌「捷安特」製造商巨大，遭到美國海關暨邊境保護局（CBP）以「涉及強迫勞動」為由，發布相關產品出口暫扣令（WRO），這是台灣首起製造業遭美發布暫扣令，巨大稱對集團營收影響約4~5%。

巨大機械以台灣自行車品牌「捷安特」行銷全球，更被譽為「台灣之光」；但根據美國海關暨邊境保護局24日發布資訊，合理懷疑巨大機械在台灣製造的自行車、相關零件及配件涉及強迫勞動，因而對相關產品出口美國發布暫扣令（WRO），且已立即生效。

對此，經長龔明鑫25日允諾，經濟部將會代業者向美方聯繫，讓業者有機會說明，此外經濟部也會與勞動部跨部會合作加強勞權檢驗機制，普遍性檢視所有產業的情況。

若觀察台灣自行車出口，也可一窺美國的政策變化可能對台灣自行車業者造成影響。根據車輛公會發布的最新統計，今年7月出口量約9.3萬輛，年減1.94%；前7月出口量62.6萬輛，年減18.25%，台灣自行車最大買家就是美國。

其中今年7月對美出口量為3萬3527輛，前7月對美出口量則為23.41萬輛，分別年減16.88%及3.39%，美國市場佔自行車總出口比重均達35%以上。

若以出口額觀察，今年7月自行車出口額為37.28億元，年減11.34%，前7月出口額為261.45億元，年減19.57%。其中對美出口額11.61億元，前7月對美出口額84.13億元，呈現顯著衰退，分別年減30.77%及15.71%。

至於第二大買家則為荷蘭，今年7月對荷蘭出口量為1萬8551輛，年增79.51%；前7月對荷出口量為11.6萬輛，微幅衰退2.49%；7月對荷蘭出口額為出口額為8.17億元，年增32.09%；前7月對荷出口額為62.18億元，衰退4.48%。

雖然自行車出口表現欠佳，仍有部分市場有所突破。今年7月出口量成長幅度最高的是捷克，增幅774%；法國市場表現也不錯，增幅276%；前7月增幅最大的則是墨西哥，年增66.9%，其次是紐西蘭成長61.11%。

倘若以出口額來看，今年7月成長幅度最大的是巴拿馬，年增2501.7%，法國也年增365.82%。前7月出口額成長最大則是哥倫比亞，年增117.45%，墨西哥年增幅度也有112.85%。

