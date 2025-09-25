百億遺產調解庭10分鐘破局 吳火獅私生女委任律師揭下一步動作

陳子婷方面認為應繼分金額應達67.2億元，但遭吳家拒絕；圖左為陳女委任律師陳明正，圖右為陳母。（記者劉詠韻攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕新光集團創辦人吳火獅與陳麗如生下私生女陳子婷，陳子婷主張應繼分應可分得67.2億元，今下午於士林地院二度調解，僅10分鐘即破局。吳家律師黃訓章僅回應「就是調解不成立」；法官庭後提醒，若以67.2億元為標的訴訟，將須繳巨額裁判費，陳子婷考量財力，打算先以查知約1600萬元資產為標的，裁判費約160萬元，才有能力繼續爭取。

吳家律師黃訓章面對媒體追問，僅低調稱，「就是調解不成立」。（記者劉詠韻攝）

新光集團已故創辦人吳火獅去世後，其私生女陳子婷提起認領訴訟，官司歷經20年之久，去年獲判勝訴；陳子婷向士林地院聲請分配遺產，主張在百億遺產上享有應繼分。

士院今年7月首度進行調解庭，陳麗如委任律師陳明正表示，儘管調解會議並未達成共識，但相較先前該官司經歷20多年，雙方當下始終不願調解，如今願意進場協商，已稱得上是一種進展，顯見雙方皆已釋放善意。

時隔兩個月，士院今下午進行二度調解，卻僅10餘分鐘便告破局。吳家律師黃訓章面對媒體追問，僅低調稱，「就是調解不成立」，並未透露更多細節。至於陳子婷母親陳麗如，此次仍陪同律師出席調解庭，記者詢問「調解不成立是否會覺得遺憾？」，她未正面回應，僅雙手扣十，「謝謝關心。」

根據了解，陳子婷方面認為應繼分金額應達67.2億元，但遭吳家拒絕；法官庭後提醒，若以此金額提起訴訟，須繳納高額裁判費，陳子婷則考量無力負擔，擬先以目前查知吳家約1600萬元資產為訴訟標的申請，約需繳納160萬元裁判費，才有能力繼續爭取。

陳子婷委任律師陳明正先前曾指出，吳火獅生前創立新光人壽，後續投資金控、百貨等事業，如今市值膨脹至8兆元，至於哪些財產屬於遺產，仍需釐清。吳家律師黃訓章當時則回應，對方未提出具體數字，目前僅能持續調解，若破局就進入訴訟，由法院判斷應繼分分配。

判決指出，陳麗如1976年與吳火獅交往，1984年生下陳子婷，吳火獅生前不僅提供生活費，吳家人還委由新光保全董事長李峰遙代為支付教育費，雙方甚至談過認祖歸宗，但吳家始終拒絕血緣鑑定。

三審審酌，陳麗如與陳子婷提出的照片、錄音、存摺及出境資料等證據，認定足以證明陳子婷身分，且李峰遙多次代交費用並曾表示「急事緩辦」，一、二審遂因吳家拒絕驗DNA採信陳子婷說法，判吳火獅六名繼承人應代父認領，最高法院去年10月駁回上訴確定。

