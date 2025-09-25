貿協黃志芳：台灣、印度深化合作 商機可望翻倍成長

黃志芳認為，台廠越早進入印度市場，越快走完學習曲線，就能取得優勢。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕外貿協會董事長黃志芳今天在印度首都新德里參加2025台灣形象展，談到過去8年，貿協舉辦的台灣形象展已促成逾5.5億美元（約新台幣167.32億元）商機，隨著印度經濟持續快速成長，未來雙邊合作規模可望同步擴大，商機規模有機會比目前的金額翻倍成長。

黃志芳指出，印度擁有14億人口，已是全球第四大經濟體，成長潛力驚人，市場上不乏有許多分析與預測，看好印度在2050年有望躍升全球第三甚至第二大經濟體。台印雙邊貿易額從五、六年前的50億美元（約新台幣1521.6億元）至2024年已突破100億美元（約新台幣3043.05億元），顯示市場能量強勁。

黃志芳說，台灣企業應以長遠眼光看待印度市場，並把握「印度製造」（Make in India）政策所帶來的合作契機。針對外界關注的美國對等關稅問題，他認為，地緣政治起伏與關稅談判多屬短期因素，不宜影響企業對印度長期潛力的判斷。在美國、中國、日本、德國等主要經濟體中，「沒有一個國家的經濟成長率會像印度如此快速」，台灣企業應把握趨勢。

至於台商進入印度市場的挑戰，黃志芳坦言，當地文化、語言與在地化經營確實存在難度，但越早進場、越快走完學習曲線，就能取得優勢。他舉例，萬海（2615）25年前開始深耕印度，台達電（2308）20多年前就切入印度市場，兩家業者都已在市場如魚得水，台灣、印度後續的合作規模「快速成長是確定的」。

