長榮總經理吳光輝：多元市場布局 第四季謹慎樂觀

長榮海運總經理吳光輝（左一）對第四季謹慎樂觀。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮今日舉行法說，總經理吳光輝指出，今年供需不平衡仍在，但因今年碼頭雍塞狀況未改變、以及環保要求，供給並未明顯過剩，目前船舶租金還在歷史高點，在需求方面，美中關稅戰下，美中貿易依存度降低，未來貨櫃運輸量成長會受到壓抑，但全球貨量還是穩定成長，長榮已調整航線到潛力區域，貨量沒問題，但運價還是要再觀察，因此對第四季審慎樂觀。

吳光輝指出，美中關稅談判延期到11月10日，在關稅尚未明朗下，美國進口商下單遲緩，在美中運輸需求降低下，第三季旺季不旺，但美國經濟沒有顯著下行風險，歐洲穩定成長，貨量需求仍在，第四季審慎樂觀，明年則是能見度不高。

吳光輝指出，目前看好南美中、東亞近洋區間以及印度市場發展，長榮已經多元布局。

長榮海運強調，頻繁變動的關稅政策，已對企業及消費者信心造成衝擊，市場貨量在「提前裝運」與「觀望延遲」之間持續波動，加上新增運力投入，使市場供需關係呈現高度不穩定。

然而，長榮是一家全球營運的船公司，中美貿易在全球貿易佔比很大，但畢竟不是全球貿易的全貌。隨著科技持續進步，以及人們對美好生活的追求，國際貿易仍具長期成長動能。面對多變的局勢，公司將持續以「靈活調度、優化服務」為核心策略，確保在不同市場環境中保持彈性與競爭優勢。

