自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

統一超商誕生4位統一發票1000萬得主 最幸運只花36元買飲料

2025/09/25 16:06

統一超商共有4位消費者抱走統一發票千萬特別獎。（統一超商提供）統一超商共有4位消費者抱走統一發票千萬特別獎。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕財政部今日公布最新一期2025年7~8月統一發票中獎號碼，統一超商共有4位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得200萬特獎、4位獲得雲端發票專屬獎100萬。

統一超商統計有4位消費者獲得千萬大獎！1人在宜蘭縣頭城鎮的7-ELEVEN烏石港門市花36元購買飲品；1人在桃園市蘆竹區的7-ELEVEN的蘆工門市花105元購買統一麵包、飲品；1人在台南市龍崎區的7-ELEVEN關北站門市花102元購買飯糰、飲品；1人在高雄市楠梓區的7-ELEVEN 鑫建昌門市花200元購買統一麵包、飯糰。

還有3位獲得200萬特獎！1人在新竹市東區的7-ELEVEN 日光門市花29元購買飲品；1人在新北市新店區的7-ELEVEN同仁門市花34元購買飲品；1人在彰化縣鹿港鎮的7-ELEVEN鹿和門市花132元購買鮮食、生活用品。

另外4位雲端發票專屬獎100萬得主，1人在新北市新莊區的7-ELEVEN金座門市花110元購買資訊產品、統一麥香綠茶；1人在台北市南港區的7-ELEVEN 港泰門市花40元購買飲品；1人在台北市大安區的7-ELEVEN 科興門市花29元買飲品；1人在桃園市龜山區的7-ELEVEN勇利門市花25元買飲品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財