統一超商誕生4位統一發票1000萬得主 最幸運只花36元買飲料

統一超商共有4位消費者抱走統一發票千萬特別獎。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕財政部今日公布最新一期2025年7~8月統一發票中獎號碼，統一超商共有4位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得200萬特獎、4位獲得雲端發票專屬獎100萬。

統一超商統計有4位消費者獲得千萬大獎！1人在宜蘭縣頭城鎮的7-ELEVEN烏石港門市花36元購買飲品；1人在桃園市蘆竹區的7-ELEVEN的蘆工門市花105元購買統一麵包、飲品；1人在台南市龍崎區的7-ELEVEN關北站門市花102元購買飯糰、飲品；1人在高雄市楠梓區的7-ELEVEN 鑫建昌門市花200元購買統一麵包、飯糰。

還有3位獲得200萬特獎！1人在新竹市東區的7-ELEVEN 日光門市花29元購買飲品；1人在新北市新店區的7-ELEVEN同仁門市花34元購買飲品；1人在彰化縣鹿港鎮的7-ELEVEN鹿和門市花132元購買鮮食、生活用品。

另外4位雲端發票專屬獎100萬得主，1人在新北市新莊區的7-ELEVEN金座門市花110元購買資訊產品、統一麥香綠茶；1人在台北市南港區的7-ELEVEN 港泰門市花40元購買飲品；1人在台北市大安區的7-ELEVEN 科興門市花29元買飲品；1人在桃園市龜山區的7-ELEVEN勇利門市花25元買飲品。

