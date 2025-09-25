中國經濟和股市表現背離原因曝 國家隊買16.8兆ETF硬撐盤

今年以來中國經濟表現不佳，股市卻出現大漲的背離現象，原因在於股市國家隊砸大錢買ETF護盤。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕今年以來中國經濟表現不佳，卻出現股市大漲的背離現象，香港《南華早報》報導，這是因為股市「國家隊」用力撐盤所致，以中央匯金為首的「國家隊」持有的ETF規模高達5530億美元（新台幣16.8兆元），超過所有外國投資機構的總和。

華西證券的數據顯示，截至今年6月底，以中央匯金為首的股市國家隊，合計持有3.94兆元人民幣（下同，5530億美元，新台幣16.8兆元），超過所有外國投資機構的3.07兆元（新台幣13.1兆元）；股市國家隊的持股佔公開交易股票的市值的4.8%，僅次於公募基金公司，後者的總持股金額達6.04兆元（新台幣25.8兆元）。

上證綜合指數8月22日創下10年來最高，顯示股市國家隊的護盤措施已取得成效。中國股市規模僅次於美國，居全球第二大，但歷經了反覆的榮枯期，散戶情緒的波動則加劇了這種週期性波動。

光大證券駐策略研究首席分析師張宇生表示：「股市國家隊對股市的支撐將持續很長一段時間，預計股市將進一步上漲。」

中國股市國家隊首次出現在2015年，當時北京當局命令中央匯金（國家主權財富基金中投公司CIC的子公司）和其他政府支持的投資機構進場護盤，以因應當時股市市值蒸發5兆美元（新台幣152兆元）的暴跌。

2023年，隨著中國經濟成長前景惡化和外資撤離，股市主要指數跌至5年最低，股市國家隊再度出手。中央匯金與2023年10月首次買進4大國有銀行股票，後來將買進範圍擴大至ETF。

渤海證券表示， 截至今年6月底，中央匯金可能已買進2100億元（新台幣8964億元）追蹤大盤股和小型股為基準的ETF，使其持有的此類ETF規模達1.29兆元（新台幣5.5兆元）。

