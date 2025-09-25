餐廳巧立名目太扯！帳單偷偷出現「這筆20％」費用 顧客傻眼

美國日前1名顧客在帳單上發現1筆名為「安靜時段附加費」（Quiet Time Surcharge）的額外收費，在看到這筆費用時，當場傻眼。（美聯社，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕餐廳巧立名目偷偷收費，紐約郵報報導，日前1名顧客在帳單上發現1筆名為「安靜時段附加費」（Quiet Time Surcharge）的額外收費，在看到這筆費用時，當場傻眼，事後在Reddit貼文，引發網友表達不滿，並認為這種收費行為「既荒謬又貪婪」。

這位用戶在Reddit上分享自己的經歷，說他是第1次造訪這家當地餐廳，原本以為這會是1個能夠安靜用餐的好地方。沒想到，1場看似愉快的用餐經驗，最終卻讓他傻眼。

他在貼文中寫道，「用餐結束時，我查看帳單，發現上面多出1筆20%的附加費，標示為『安靜時段附加費』。」

他起初以為這是個錯誤，便詢問服務生這筆費用的由來，據他表示，服務生顯得有些不好意思，然後解釋道，「管理層的說法是，當餐廳客人很少時，你等於是包場，這就像搭私人飛機一樣，而不是商業航班。」這樣的說法令他難以置信。

「我當下笑了，但心想…這是在開玩笑嗎？我又不是把餐廳包下來，我只是想好好吃頓飯。」他補充說，「說真的，餐廳沒客人，不就代表你們工作比較輕鬆嗎？」

許多網友也對此表達不滿，認為這種收費行為「既荒謬又貪婪」。

1位留言者指出，「任何沒有事先公告的額外收費都是非法的，這筆費用可以要求刪除。我會拒絕付款，直到對方把那項費用取消，然後索取收據並查清楚。」

另1人補充道，「這還真是聞所未聞。通常餐廳在冷門時段會提供折扣來吸引顧客，怎麼會因為客人少就加價？這根本是瘋了，而且看起來也不合法。如果事前沒有告知，我不知道他們怎麼會以為這是合理的。」

