舊制轉新制勞工遭資遣 退休金與資遣費能否雙領？一次搞懂！

〔財經頻道／綜合報導〕勞工曉明在同一家公司工作30年，前12年適用舊制退休金制度，之後轉用新制，後18年依新制提撥退休金，但舊制年資仍保留不受影響。雖然曉明早已符合退休條件，但他未提出退休申請，選擇繼續工作。近期曉明公司經營困難，宣布將大規模資遣員工。面對即將到來的資遣決定，曉明心中不禁產生疑問，自己是否能同時請領退休金與資遣費？還是只能擇一？

勞工退休金制度分新舊制 3種勞工適用情況不同



我國勞工退休金（勞退）制度依適用法規分為2大類：

●舊制：依《勞動基準法》辦理，由雇主負擔退休金，依年資與工資計算給付基數。

●新制：依《勞工退休金條例》規定雇主每月提撥6%工資至勞工個人專戶，屬確定提撥制。

依照勞工進入職場的時間與是否轉制，又可細分為3類：

1.純舊制勞工：94年7月1日（2005年）前進入職場，且未於99年6月30日前選擇轉入新制。

2.純新制勞工：94年7月1日後進入職場，直接適用新制。

3.舊制轉新制勞工：94年7月1日前進入職場，且於99年6月30日前選擇轉入新制，保留舊制年資，轉入新制後年資則依新制規定提撥與計算。

案例分析：

曉明屬於第3類「舊制轉新制」的勞工，因此他的退休與資遣給付，需依不同年資分別計算：

●舊制退休金計算方式：依《勞基法》規定，前15年，每滿1年給付2個基數，滿15年後，每滿1年給1個基數，最高上限為45個基數；未滿半年以半年計，滿半年則以1年計。

曉明舊制退休金計算（適用前12年）：

12年 × 2個基數 = 24個基數。「基數」等於「核准退休時1個月平均工資」。

●新制資遣費計算方式，依《勞工退休金條例》第12條規定，每滿1年給付0.5個月平均工資，未滿1年按比例計算，資遣費上限為6個月工資。

曉明新制資遣費：

18年 × 0.5 = 9個月 → 但最高僅能領6個月薪資

曉明總計可領舊制退休金24個基數（依當年度平均工資計算），以及新制資遣費6個月平均工資，合計相當於約30個月薪資（實際金額視基數及平均薪資而定）。

此外，曉明還可請求公司開立「非自願離職證明」，作為日後申請失業給付或再就業津貼的依據。

關鍵差異在離職方式 自請退休與遭資遣權益大不同

許多勞工不知道，是否能雙領，關鍵在於離職方式。若屬自請退休，僅能領取退休金；但如果是被公司資遣，就算已經符合退休條件，甚至年紀到了65歲，只要還沒主動提出退休申請，依照現行規定，公司仍然必須依法發給資遣費。

了解年資結構 才能保障權益不漏領

不少勞工因不清楚規定，僅依公司安排離職，可能導致應有的資遣費或非自願離職證明遭到遺漏，影響後續失業給付資格。尤其是具有「舊轉新」年資的勞工，離職前應先確認自身年資結構與權益內容，必要時可諮詢地方勞工局或專業法律協助，避免權益受損。

