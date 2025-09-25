百億遺產調解確定破局！吳火獅私生女與吳家繼承人再度對簿公堂

陳子婷（右）2004年出面，要求新光集團吳家正視問題，檢驗DNA確立與吳火獅是否有親屬關聯。圖為2004年畫面。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕新光集團已故創辦人吳火獅的百億遺產爭議持續延燒，其私生女陳子婷提起認領訴訟多年，去年獲判勝訴。今年6月陳子婷向士林地院聲請分配遺產，雙方今下午二度開庭調解，但最終仍未達成共識，調解破局，遺產分配之爭將進入下一步法律程序。

士院今年7月首度進行調解庭，陳麗如委任律師陳明正表示，儘管調解會議並未達成共識，但相較先前該官司經歷20多年，雙方當下始終不願調解，如今願意進場協商，已稱得上是一種進展，顯見雙方皆已釋放善意。

判決指出，陳麗如與吳火獅於1976年交往，1984年生下陳子婷，吳火獅生前曾提供生活費，吳家人也委由李峰遙代為支付生活與教育費；儘管雙方曾討論認祖歸宗，但吳家拒絕血緣鑑定。

三審則認定，陳麗如與陳子婷提出的相片、錄音、存摺及出境資料等證據，足以證明陳子婷為吳火獅之女，且李峰遙曾多次代交費用並表示「急事緩辦」。一、二審因吳家拒絕血緣鑑定採信陳子婷說法，判吳火獅六名繼承人應代父認領，最高法院去年10月駁回上訴確定。

新光集團委任律師僅低調表示調解破局，相關細節不便透露。（記者劉詠韻攝）

不過，雙方今於庭上仍未就遺產分配達成共識，士林地院調解庭宣告破局，陳子婷與吳家繼承人將回歸訴訟程序，由法院進一步審理分配事宜。

