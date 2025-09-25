晶片禁輸南非喊卡 經長：尊重並配合外交部整體規劃

針對晶片禁輸南非喊停，經濟部表示，尊重並配合外交部的整體規劃。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕南非政府打壓我國主權，經濟部日前擬祭出半導體、晶片輸出管制，且在打壓我國危害消失前，將全面停發許可，但相關預告今（25）日暫時撤下。對此，經濟部長龔明鑫表示，外交部的所有措施有整體規劃與通盤考量，經濟部尊重並配合。

經濟部23日在經濟部電子公佈欄公告「二極體晶粒及晶圓，光敏二極體或發光二極體除外」等47項貨品，輸往南非應事先經過經濟部核准，且在「前揭危害消失前，暫停核發許可」；多家外媒報導，台灣憑其在全球半導體市場的主導地位，罕見透過貿易手段反制與中國關係密切的國家，也反映了台灣的經濟影響力，分析看起來更像是警告，而非開戰。

經濟部今上午宣布將暫時撤下晶片輸往南非改採核准制的預告，外交部稍早則證實，已接獲南非政府請求協商，因此同意暫緩晶片禁輸預告程序。

龔明鑫今下午主持經濟部第1510次業務會報，會前受訪說明，這僅是進入預告程序前的資訊揭露，尚未刊登行政院公報中心，並未進入正式預告程序，在正式預告之前知會外交部，經與外交部討論後決議暫停。

談及這次是否是一次以貿易手段成功捍衛主權的案例，龔明鑫表示，外交部所有的外交措施有整體規劃與考量，經濟部尊重並配合。

