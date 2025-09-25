土地買氣低迷 Q3僅185億創2016年以來單季次低

土地買氣連兩季低迷，第三季全台土地交易金額僅185億元，為2016年房地合一稅首度上路以來、單季次低紀錄。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕央行第七波選擇性信用管制未鬆綁、又碰上銀行房貸緊縮，甚至已多家建商公開喊出暫緩買地，導致土地買氣連兩季低迷，第三季全台土地交易金額僅185億元，為2016年房地合一稅首度上路以來、單季次低紀錄。

根據第一太平戴維斯統計，第三季全台建商購地金額僅114億元，合計前三季累積金額約709億元，對比去年同期建商獵地金額，衰退幅度達5成。第一太平戴維斯表示，央行第三季理監事會議並未放鬆對於房地產的各項管制措施，且對於銀行不動產放款集中度持續密切觀察，因此，資金面仍呈現緊縮，更對建商推案與購地造成壓力。

不過，觀察近期多筆知名土地買賣案，包括鉅陞建設以27.8億元買下晶悅酒店都更案所有權65%，以及興富發旗下博元建設與中悅機構解除合建契約後，再以40億元全數台中合建案土地，而上述兩筆交易單價符合市場行情，顯見地價未見下修。

對比土地市場低迷，商用不動產反而還維持交易溫度，根據第一太平戴維斯統計，第三季全台商用不動產交易金額約349億元，而前三季累積交易額達1224億元、年減幅約9%。

科技業為商用不動產最大買盤

第一太平戴維斯表示，商用不動產買氣維持溫度，主因仍是仰賴科技業買盤，光是第三季便砸下222億元買進商用不動產，占第三季整體商用不動產交易額比重約63.8%，尤其第三季前兩大交易案的買家均是科技業。

包括台達電以69.5億元購買泰豐輪胎位於桃園科技工業區的廠房，再來則是日月光半導體以65億元購買穩懋半導體位於南科高雄園區的新建廠房。在關稅戰及國際情勢不確定性的影響下，截至第三季，科技業累積出手503億元買進商用不動產，顯見科技業自用需求仍相當高。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，AI產業快速發展，帶動半導體的需求提升，預期明年經濟依然穩健成長的情形下，半導體相關供應鏈的擴廠需求將成為商用不動產市場關注指標。

