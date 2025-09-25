最妖貴金屬？白銀今年漲幅逾50％

白銀今年漲勢凌厲。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中媒《財新》披露，美國Fed降息後，黃金攜手白銀同步走揚。9月24日紐約商品交易所（COMEX）白銀最高觸及每盎司44.77美元，9月以來漲幅9%，今年以來累計漲幅更超過51%。一位衍生性商品交易員提醒，白銀屬於較「妖」的商品，散戶也愛炒，波動有時比較極端。

報導指出，2025年9月24日，COMEX黄金期貨價格強勢突破每盎司3800美元，再創歷史新高，9月累計上漲約8%；同期白銀表現更為亮眼，COMEX白銀最高觸及每盎司44.77美元，為2011年以來首見，9月以累計上漲9%，今年迄今漲幅則超過51%。

請繼續往下閱讀...

一位衍生性商品交易員提醒，9月白銀累計上漲逾9%，漲幅超過黃金，白銀屬於比較「妖」的品種，歷史上的波動也大，單月漲跌幅最高能到約30%；散戶也愛炒，有時波動會比較極端。

中國中信期貨分析師朱善穎在貴金屬日報中指出，白銀價格很少交易基本面，需求一直很差，但是這不耽誤銀價的上漲。定價核心除了黃金的趨勢，彈性主要受宏觀需求預期的影響，銀價有望跟隨黃金上行。

杭州銀行資金營運中心吳澤民團隊則提出白銀「交割月軋空」的邏輯。他在報告中指出，黃金市場的流通盤大約是白銀的20倍，白銀市場流通盤本來就小，疊加漲價預期，所以每到交割月就容易出現軋空，白銀價格順勢大漲；而COMEX白銀期貨主要交割月為1月、3月、5月、7月、9月和12月。

為防範中國十一長假期間國際市場黃金、白銀價格波動，上海黃金交易所宣布今年第6次調整黃金、白銀延期合約交易保證金水準及漲跌停板比例。自2025年9月26日收盤清算時起，黃金期貨合約的保證金比例從14%調整為16%，下一交易日起漲跌幅度限制從13%調整為15%；白銀期貨合約的保證金比例從17%調整為19%，下一幅度交易日起漲跌幅為18%。

報導說，自2025年以來，上海黃金交易所於1月21日、2月11日、4月7日、4月23日、9月3日和9月26日，先後六次調整黃金與白銀合約的保證金水準和漲跌停板，此前既受價格大幅波動的影響，也有防範中國因長假休市期間，國際市場價格波動的考慮。

對此，一位衍生品交易員解釋，中國十一長假期間，國際金價一旦出現大幅波動，而中國國內市場休市無法及時釋放風險，就可能造成開盤後價格劇烈波動跳空大漲或大跌。若交易所和期貨公司提前收取更多保證金，就可以具備更强的風險防禦能力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法