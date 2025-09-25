觀眾推薦癌末主播遊戲！他一點開百萬醫療金秒被盜 幣圈大佬出手了

遊戲暗藏惡意程式，導致 RastalandTV 錢包資金在短短數秒內被盜光， RastalandTV 當場情緒崩潰。（取自 RastalandTV X）

〔即時新聞／綜合報導〕實況平台 Twitch 主播 RastalandTV 近期因公開自身第四期癌症病情而廣受關注，未料卻在9月21日直播期間遭駭客攻擊，損失超過3.2萬美元（約新台幣百萬元）加密貨幣資產，這些錢是他募集而來的重要醫療費。事件起因是一位觀眾推薦他下載一款 Steam 遊戲《BlockBlasters》，沒想到該遊戲暗藏惡意程式，導致其錢包資金在短短數秒內被盜光，整個過程當場在直播中發生， RastalandTV 情緒當場崩潰，震驚網友。

根據遊戲資訊網站《GAM3S.GG》報導 ，此消息迅速在實況圈與加密社群中傳開，引起眾人關注。知名幣圈人物 Alex Becker 聽聞後立即伸出援手，直接轉入3.25萬美元（約新台幣98.9萬元）至 RastalandTV 安全錢包，幫助他彌補損失。其他內容創作者與觀眾也陸續表達關心，RastalandTV 隨後在社群上發文感謝，表示對社群的反應感到非常感動。

資安公司 G Data 調查指出，《BlockBlasters》由 Genesis Interactive 開發，原本於 7 月 30 日推出時並無異常，但 8 月 30 日的一次更新中被植入惡意程式碼。該版本會在玩家啟動遊戲時執行名為 game2.bat 的批次檔案，掃描使用者系統中的防毒軟體，並竊取 Steam、瀏覽器資料及加密貨幣錢包資訊，上傳至遠端伺服器。

此外，該惡意更新還安裝了與 StealC 惡意軟體家族相關的竊密程式，能擷取自動填寫資料與儲存密碼，甚至會自動修改安全設定以躲避偵測。這個帶有惡意程式的版本長達近一個月未被發現，根據第三方網站 Steam Database 統計，已有超過 100 次下載紀錄。

安全研究人員估計，整起事件累積造成超過 15 萬美元（約新台幣450萬元）損失，受害帳號數以百計。知名區塊鏈調查員 ZachXBT 批評 Steam 母公司 Valve 反應遲鈍，未能即時下架問題遊戲。事實上，過去數月已有多起類似事件，包括 7 月的《Chemia》與另一款《PirateFi》，皆因內含惡意碼遭 Steam 強制移除。

此次事件也再次引發外界對 Steam 平台遊戲審查機制的質疑。不少玩家誤認為平台上的「已驗證」標章代表安全性，但實際上該標章僅代表遊戲與 Steam Deck 裝置相容，並不等於通過資安審核。

For anybody wondering what is going on with $CANCER live stream... my life was saved for whole 24 hours untill someone tuned in my stream and got me to download verified game on @Steam

After this I was drained for over 32,000$ USD of my creator fees earned on @pumpdotfun and… pic.twitter.com/8YH4njd46E — rastaland.TV （@rastalandTV） September 21, 2025

