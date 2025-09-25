年薪200萬毅然「裸辭」悲劇 ！他2天就後悔1次現況太悽慘

1位日企主管在50歲毅然裸辭再就業，薪水腰斬。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在「人生百歲時代」中，50歲常被視為人生的轉折點，日本許多上班族會選擇在這階段提前退休、追尋「第二人生」，但現實往往很殘酷。日本有位年薪千萬日圓（約台幣204萬）的企業部長（台灣職階為經理），在50歲時自願退休，之後又因沒有提前規劃，重返職場後，薪水不到原先的一半，令他幾乎2天就後悔一次。

日媒報導，現年55歲的原田先生曾任職某食品大廠，年薪超過1000萬日圓（約新台幣204萬元），在50歲時主動離開工作約30年的公司、辭去部長職務。他裸辭的理由是，家庭已無育兒負擔、生活看似無虞，因此「想重新開始」。

但華麗轉身的想像，卻在現實中碰壁了。原田先生辭職初期，時常熱血閱讀商業書籍、規劃創業，感覺「像魚回到水裡」，但他很快發現，自己並沒有明確的方向。

因此，他希望利用自己喜歡爬山和釣魚的愛好，應徵雜誌編輯，但因缺乏經驗而被拒絕。之後再嘗試進入不動產，也因「無經驗」或「年齡不符」遭拒。最後，只能透過過往人脈，進入一家食品下游企業。

現在新工作的年薪僅400萬日圓（約新台幣81萬元）、不到過去收入的一半，也沒有獎金，這讓原田先生難以適應。儘管他知道不該抱怨，但時常深感後悔。

原田先生表示，如果未來女兒有了孩子，我想幫她支付教育費用，但現實上卻不敢動用存款，只有養老金和部分積蓄，根本沒辦法支付。對此，專家指出，收入驟降，對於老年退休規劃將更添壓力。

據媒體報導，日本企業部長的收入根據公司規模有所不同，大型企業部長平均年收入約為1193萬日圓（約新台幣244萬元），同等職位在中小企業的薪水則較低，約為900萬日圓（約新台幣184萬元）。然而，一旦離職轉身，競爭力與收入可能瞬間腰斬。

日媒指出，目前日本高齡家庭的平均儲蓄額約1603萬日圓（約新台幣329萬元），但近2成家庭「幾乎沒有存款」。對於像原田先生這樣收入急速縮水的群體而言，生活落差尤其巨大，甚至可能引發「老後破產」風險。

