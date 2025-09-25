自由電子報
晶片禁輸南非案「翻盤」？ 經濟部︰與外交部討論後暫停發布預告

2025/09/25 11:44

針對「我國晶片輸出南非改核准案」，經濟部表示，與外交部討論後暫停發布此預告。（資料照）針對「我國晶片輸出南非改核准案」，經濟部表示，與外交部討論後暫停發布此預告。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕南非政府打壓我國主權，經濟部日前擬祭出半導體、晶片輸出管制，且在打壓我國危害消失前，將全面停發許可。不過經濟部今（25日）稍早發出聲明，與外交部討論及確認後，決定暫停發布此預告。

經濟部表示，針對「我國晶片輸出南非改核准案」，此案資訊並未刊登行政院公報中心，尚未進入正式預告程序，僅是經濟部網站電子公布欄資訊。經濟部表示，和外交部討論後，暫停發布此預告。

經濟部貿易署說明，本案並未正式進入預告程序，過程中仍與外交部持續溝通，而外交部也基於「外交政策」考量，決定暫停發布預告；而外交部是否有收到南非政府相關抗議或溝通，僅兩天時間，為何出現轉折，經濟部僅低調指出，外交關係都要由外交部說明。

經濟部是在23日將相關預告刊登在經濟部網站電子公布欄資訊。經濟部當時指出，因南非政府屢次不顧我方呼籲，且配合中國對台施壓、更名、降級及緩發簽證等，已對我國家安全及公共安全的保障「構成危害」。

因已對我國經濟貿易正常發展有不利影響，公告「二極體晶粒及晶圓，光敏二極體或發光二極體除外」等47項貨品，輸往南非應事先經過經濟部核准，且在「前揭危害消失前，暫停核發許可」。

台灣47類晶片、半導體貨品將禁止輸出南非，引起國際關注，不少外媒評論，台灣此舉「非比尋常」，因台灣在全球半導體市場的主導地位，透過貿易手段反擊與中國關係密切的國家，已反映了台灣的經濟影響力；台灣以經貿手段回擊大獲好評，如今上演大反轉，相當耐人尋味。

