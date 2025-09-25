Costco提早開門賺翻了！專家揭真實人流數據

今年以來美式賣場好市多（Costco）在美國進行了幾項重大的調整。圖為排隊等候進場的Costco會員。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕今年以來美式賣場好市多（Costco）在美國進行了幾項重大的調整，如開放黑鑽卡會員（Executive members）最早提前1小時入場的決定，但由於沒有增派新人手，引發部分員工擔心該策略可能適得其反，Costco起初也沒有保證這一定會成功，但最新數據顯示，對Costco來說，提前入場策略看來已是一場大勝利，不僅吸引更多人潮，也達成多項關鍵目標。

《商業內幕》（Business Insider）報導，根據人流分析公司 Placer.ai 的數據，Costco今年6月宣布將黑鑽卡會員的進場時間提前1小時，這個調整後的確改善了其購物體驗，也讓公司在客流與銷售上雙雙獲益。

Placer.ai 分析師霍托維（RJ Hottovy）表示：「消費者發現自己有更多時間去逛，也不一定要一次買齊所有東西。雖然這樣說還為時過早，但我確實認為這是一場勝利。」

數據顯示，在新時段實施後的2個月，也就是7月與8月，Costco上午9點時段的人流量出現小幅但明顯的成長，而上午10點與11點的客流則略有下降。

Costco 的會計年度於8月31日結束，本會計年度第4季財報將首次反映這項調整的財務影響。分析師預測，延長營業時間將對Costco今年本來就強勁的銷售增長，具有提升效果。

Placer.ai 也指出，無論是不是黑鑽卡會員，延長營業時間帶來的更均衡的客流量，可能會改善所有Costco會員的購物體驗。霍托維補充，Costco 顧客的單次停留時間也縮短了，過去平均1小時的購物行程，如今多轉為30至45分鐘。

雖然多數零售商偏好顧客停留越久越好，但這些較短的購物行程，實際上帶來更多的到店次數，累積下來每個月平均總停留時間反而增加。霍托維說：「人們現在覺得可以快速進出Costco，因此更願意多來幾次。」

面對越來越擁擠的狀況，Costco也持續嘗試其他解決方案。黑鑽卡會員提早入場只是其中最明顯的舉措施之一。執行長瓦克里斯（Ron Vachris） 近期提到，另一個測試方案是由 Costco 自主開發的「掃描即走」（Scan and Go）系統。雖然他未詳細解釋，但《商業內幕》觀察到，在馬里蘭州一間門市，員工已開始使用平板電腦，先行掃描排隊顧客推車內的商品，以便結帳時加速付款。

不過，人流數據無法顯示有多少會員已從一般金星會員（Gold Star）升級為黑鑽卡會員，藉此享受這項新福利，有鑑於升級意味著會費幾乎翻倍。外界預計，Costco在週四（25日）的財報電話會議，將釋出更多關於會員層級成長的線索。

