到貴森森餐廳也能省3成！好市多會員隱藏版福利1次看

好市多台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen自助餐券6張，加贈2張500元抵用券，只賣6660元，折扣至少3成。（擷取自台北國泰萬怡酒店）

〔財經頻道／綜合報導〕平時喜歡到餐廳用餐者，千萬別忽略了好市多（Costco）會員隱藏版福利，如官網上，現有販售台北國泰萬怡酒店自助餐券、金色三麥與莫凡彼超值餐券，其中又以自助餐券最物超所值，至少便宜3成。

好市多的會員除了可以入店購物，還能享加油較便宜福利，但好處不只這些，還有賣spa、飯店住宿券、汽車鍍膜等禮券，就連高檔餐飲券也有，只要妥善運用好市多的會員福利，也可以在生活的食衣住行中省下1大筆錢。

以餐飲券來看，官網線上目前有販售3種超值餐券，其中又以廣受民眾喜愛，但又貴森森的自助餐券最划算。

台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen自助餐券6張，加贈2張500元抵用券，只賣6660元。

本券適用於平假日自助午或晚餐乙客，每張餐券票面金額為1110元（優惠含1成服務費），若以MJ Kitchen平日午餐1280元，再加1成服務費，等於1個人費用是1408元，等於1張就便宜了298元，6張就便宜1788元，外加共1000元的抵用券，等於便宜了2788元，若與原價1280元加1成服務費來看，6張為8448元，相較之下，便宜了33%，而晚上每客則為1380元，因此，消費者若是用在晚餐，那則扣就又更大了。

另莫凡彼餐廳6張餐券，加贈4張冰淇淋單球券，只要2999元，由於每張券售價為500元，可折抵600元，相當於83折優惠，這還不包含4張冰淇淋單球券。

至於金色三麥 / Sports Nation 經典大拼盤通用券3張，加贈啤酒贈券4張，售價則為3999元。

COSTCO啤酒券票券使用方式，消費者可至金色三麥餐廳各直營門市兌換500ML精釀啤酒乙杯，或著至SPORTS NATION運動餐廳或BLAH BLAH BAR兌換價值250智慧自助取酒牆內用酒卡。

