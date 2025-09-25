傳川普政府尋求入股！加拿大鋰礦商Lithium Americas股價飆逾100％

外媒報導，美國川普政府正在考慮入股加拿大礦業公司Lithium Americas。（圖擷取自Lithium Americas官網）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國川普政府正在考慮入股加拿大礦業公司Lithium Americas。消息一出，Lithium Americas 週三（24日）股價飆漲逾100%。

綜合媒體報導，知情人士透露，川普政府考慮取得Lithium Americas的10%股權，並與Lithium Americas重新協商用於開發內華達州薩克帕斯（Thacker Pass）鋰礦項目的22.6億美元能源部貸款條件。

目前交易尚未最終定案，但知情人士強調白宮支持這個專案，並認為談判進展正向。

報導指出，這被視為川普政府強化美國關鍵礦產供應鏈戰略的一環，也是首次對加拿大公司提出入股建議。



對於上述報導，Lithium Americas週三證實，正在與美國能源部和通用汽車就薩克帕斯礦的貸款事宜進行談判。

受利多消息激勵，Lithium Americas週三股價一度飆漲逾100%至6.3美元，最終收在6.01美元，漲幅95.77%。

