房價高不可攀！ 新青安貸好貸滿 也難買到北市新案

台北市絕大多數新案總價超過新青安最高可貸上限。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕台北市房價高不可攀，絕大多數新案總價超過新青安最高可貸上限，以新青安最高可貸1千萬元，回推購屋總價約1250萬元，但放眼北市新案，近2年僅有1個新案的主力總價帶符合新青安最高申貸金額。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，觀察近兩年實價揭露資訊，北市絕大多數低總價新案，一戶成交總價都要1300萬餘元，僅有大同區套房案，平均成交總價低於1千萬元，而且是規劃套房。

請繼續往下閱讀...

北市低總價具超高單價、超小坪數特色

陳炳辰認為，北市低總價建案多數屬於投資取向為主，比較不適合自住民眾，而且絕大多數呈現「超高單價、超小坪數」的特色。

最後，他認為，由於造價、房價居高不下，首購方案針對的低總產品在台北市逐步絕跡，房價上只能以相對親民而論，後續在大同區、中山區、萬華區雖然尚有類似新案推出，但實屬零星個案，建商多因應寸土寸金特性開發小基地危老迷你案，主要訴求又放在投資族群，首都新案與首購自住客之間漸行漸遠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法