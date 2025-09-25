台積電美國廠易將 10/1日執行長由莊瑞萍接棒王英郎

台積電公告美國亞歷桑那子公司董事及執行長將從10月1日調整，由現任的副總經理王英郎換由莊瑞萍接棒。（台積電官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電公告美國亞歷桑那子公司董事及執行長將從10月1日調整，由現任的副總經理王英郎換由莊瑞萍接棒。

台積電官網顯示，莊瑞萍畢業於國立清華大學材料科學與工程學系，並於美國史丹佛大學材料科學與工程學系及工程經濟系統系取得雙碩士學位。

請繼續往下閱讀...

莊瑞萍目前為台積電晶圓廠營運組織副總經理。1997年加入台積電，擔任過許多生產與製造相關的職務，90奈米、65奈米、40奈米、20奈米、16奈米、10奈米、7奈米、及5奈米家族製程技術的量產做出重要貢獻。

莊瑞萍於2020年起擔任南科晶圓十八A廠資深廠長，帶領團隊成功量產領先業界的N5製程技術，並於2022年成功量產N4製程技術，協助台積公司成為全球首家量產5奈米家族製程技術的公司，提供客戶最先進且最完備的技術與服務。

加入台積電之前，莊瑞萍於1989年至1995年期間分別於威世科技與英特爾公司擔任資深工程師，1995年至1997年於德碁半導體公司擔任專案經理。莊瑞萍擁有逾30年的半導體生產營運管理的豐富實務經驗，擁有52項全球專利，其中30項為美國專利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法