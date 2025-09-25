美政府再現關門危機 白宮要各機關做好大規模裁員準備

美國聯邦政府再次面臨關門危機，白宮管理和預算辦公室要求各機構準備裁員計劃。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導揭露，白宮管理和預算辦公室（OMB）正在指示聯邦機構制定裁員計劃，以便在可能出現的政府關門期間進行大規模裁員，特別是針對那些在法律上沒有要求一定要繼續進行的相關專案員工。

綜合外媒報導，根據白宮管理和預算辦公室向各機構發佈的備忘錄，文中概述如果政府關門，將永久裁員的措施，這加劇了下週聯邦政府關門的可能性。

在備忘錄中，白宮管理和預算辦公室要求各機構確定哪些可以自由支配的資金將於10月1日失效，包括將中斷資金來源的專案、計劃和活動。針對這些領域，各機構應該使草擬超出標準休假範圍的裁員計劃。在政府關門的情況下，永久裁減與總統川普優先政策不一致的職位。

白宮這次的行動將大大超出近年來正常的政府停擺程序，在這些流程中，如果政府出現資金短缺，那些被視為「非必要」的政府工作人員通常會被暫時解僱，等到資金恢復後再回來工作，通常會補發薪資。

此舉被認為是以永久性的裁員做為籌碼，在政府支出問題陷入僵局之際，向國會民主黨員施壓。如果兩黨在支出法案繼續僵持不下，聯邦政府恐在10月1日陷入停擺。本會計年度即將在9月30日結束，目前，眾議院已通過了一項臨時支出措施，以便聯邦政府能繼續運作到11月21日，但參議院的民主黨員拒絕推進這項措施，要共和黨坐下來談判一項兩黨方案。

根據官員透露，無論政府最後是否關門，仍將繼續運作的領域包括社會安全、醫療保險、退伍軍人福利、軍事行動、執法、海關暨邊境保護局（CBP）及空中交通管制等單位。

