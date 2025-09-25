焦點股》茂達：國巨公開收購 公司認開價低

茂達認為國巨的公開收購價還有空間。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕被動元件大廠國巨（2327）9月上旬召開董事會，通過以每股229.8元公開收購電源管理IC廠茂達（6138）28.5%股權，溢價幅度約20%，帶動茂達股價連兩日大漲，波段漲幅達逾19%，最高來到228.5元，接近國巨的收購價，對此，茂達認為本次公開收購價格仍有調高空間，依本次公開收購價格每股229.8元，公司委請聯捷聯合會計師事務所出具之意見書所示，公司普通股公開收購之合理價值區間約介於每股244.65元至256.64元之間。

茂達今日股價走強，截至9:20分左右，茂達股價小漲1.12%，暫報225元，成交量逾1190張。

茂達強調，公司不排斥善意能保障員工團隊權益、股東權益，甚而能協助有利於未來公司營運發展的投資者，惟實際上國巨公司未能與本公司進行任何事先對談，深表遺憾。基於公司目前及未來營運、獲利的正面展望，公司委請聯捷聯合會計師事務所出具專家意見合理價格介於每股244.65元至256.64元之間，認為本次公開收購人對公司普通股之收購價格每股229.8元仍有空間。

茂達為電源管理晶片廠商，該公司主要產品包含馬達驅動晶片、電源管理晶片、離散功率元件、光學晶片、LED 驅動晶片、音訊晶片，法人推估國巨著眼茂達的IC晶片，與國巨本身的被動元件互補，可以提供客戶完整的一站式服務。

