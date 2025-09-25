焦點股》巨大：自行車遭美扣關 失守百元關卡

美國海關以自行車大廠巨大（9921）涉存在「強迫勞動」，暫停巨大自行車輸美，巨大股價今天開盤一度下挫至91.5元，跌幅逾8%，失守百元關卡。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國海關以自行車大廠巨大（9921）涉存在「強迫勞動」，暫停巨大自行車輸美，導致巨大股價今天開盤一度下挫至91.5元，跌幅逾8%，失守百元關卡，截至9:18分，股價暫報97.5元，跌幅2.99%，成交量2979張。

巨大表示，此事件僅適用於「台灣製造、輸往美國之產品」，不影響其他地區市場銷售，估計對集團營收影響約4~5%。短期內，巨大對美國市場的出貨可能遭遇延遲、查扣或退運，影響程度視後續與CBP（美國海關暨邊境保護局）溝通結果而定。

巨大將向美國官方提出申訴，並保持供應鏈透明與合規，努力將影響降至最低，預估影響巨大集團合併營收佔比4-5%，強調巨大對任何形式的強迫勞動採取零容忍政策，並已於2025年1月起全面實施。

巨大8月合併營收50.25億元，較去年同期減少27%，若排除台幣匯率升值影響，同比減少24%；前8個月累計合併營收427.45億元，較去年同期減少17%。其中美國市場因關稅政策及總體經濟影響，消費動能略顯保守。

