巨大遭美控強迫勞動 勞動部啟動調查

巨大遭美方指控涉及強迫勞動，勞動部表示將盡速入廠實地了解（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國海關暨邊境保護局（CBP）昨（24）日公布內容，表示合理懷疑巨大（9921）在臺灣製造的自行車、相關零件及配件涉及強迫勞動，進而發佈暫扣令一事。勞動部表示，將在秉持保障勞工權益的立場，盡快協同地方政府入廠進行實地了解，以釐清美方所指涉的議題。

美國海關和邊境保護局昨日以涉及強迫勞動為由，對巨大發布暫扣令（WRO），聲明指出，合理懷疑巨大存在強迫勞動情形，CBP將立即扣留在台灣的生產的自行車、零件及配件。

國際勞工組織（International Labour Organization，ILO）的《1930年強迫勞動公約》（第29號）明確界定了強迫勞動的概念，強調工作必須基於自願原則，若工人無法在不害怕或不受威脅的情況下撤回同意，該工作即屬強迫勞動。我國勞動基準法第5條也規定，「雇主不得以強暴、脅迫、拘禁或其他非法之方法，強制勞工從事勞動。」

美方在調查中發現，巨大存在5項國際勞工組織（ILO）定義的強迫勞動指標，包括濫用弱勢地位、惡劣工作及生活條件、債務束縛、扣留薪資，以及過度加班。

對此，勞動部表示，將盡快與地方政府入廠進行實地了解，以釐清美方所指涉的議題。勞動部也會和經濟部共同合作，積極協助巨大公司提出改善方案與實質提升勞動權益，以及早解決被指涉強迫勞動問題，保障相關勞工應有的權益。

