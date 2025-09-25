國際油價暴衝 狂飆至7週高點！背後因素曝光

國際油價週三（24日）上漲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（24日）上漲，創下7週新高，原因是美國每週原油庫存意外下降，加劇市場對供應緊縮的擔憂，同時伊拉克、委內瑞拉及俄羅斯的出口問題也對油市形成壓力。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲1.58美元，漲幅2.5%，收每桶64.99美元。

布蘭特原油期貨上漲1.68美元，漲幅2.5%，收每桶69.31美元。

這是布蘭特原油自8月1日以來的最高收盤價，也是紐約期油自9月2日以來的最高收盤價。

美國能源信息署（EIA）表示，上週美國原油庫存意外下降60.7萬桶。這與《路透》調查的分析師預測庫存增加量23.5萬桶，形成明顯對比，但低於美國石油協會（API）週二公布的減少380萬桶。

Again Capital合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示：「考慮到EIA報告中原油、蒸餾油與汽油庫存全線下降，這份報告對油價有所支撐。」

油價同時受到烏克蘭軍方消息的支撐，烏方在一夜之間襲擊了俄羅斯伏爾加格勒地區的兩個石油泵站。俄羅斯黑海主要港口城市新羅西斯克宣布進入緊急狀態，該市擁有重要的石油和糧食出口碼頭。

PVM Oil Associates分析師瓦爾加（Tamas Varga）表示：「近期市場焦點重新轉向東歐，以及可能對俄羅斯施加新的制裁。」

