黃金衝新高後回落！市場「1原因」先下車

〔財經頻道／綜合報導〕美元走強，週三（24日）黃金價格自前1交易日創下的歷史高點回落，投資者目前焦點轉向本週待公布的經濟數據，以進一步了解聯準會（Fed）的政策路徑。

現貨黃金下跌0.8%，報每盎司3734.58美元；紐約黃金期貨價格下跌1.2%，報每盎司3768.1美元。

《路透》報導，Blue Line Futures 首席市場策略師史崔伯（Phillip Streible）說：「黃金仍在消化Fed前1日發布的一些評論，以及與俄羅斯的地緣政治緊張局勢，在一些經濟數據公布前，黃金略顯謹慎。」

Fed主席鮑爾週二沒有就未來利率走勢提供任何新線索，強調央行必須謹慎平衡頑固的通膨，以及就業市場放緩的風險。

根據芝商所CEME FedWatch工具，市場預計今年Fed將再降息兩次，每次25個基點，一次是在1月，機率為94%，另一次則是在12月，機率為77%。

目前市場焦點轉向周四將公布的美國每週失業救濟申請數據，以及週五公布的美國個人消費支出指數，這是Fed優先考慮的通膨指標。

另在地緣政治方面，烏克蘭軍方週三表示，其夜間襲擊了俄羅斯伏爾加格勒地區的兩座加油站。

