台灣自行車大廠產品遭美海關暫扣！巨大最新聲明曝 影響一次看

巨大以生產捷安特自行車聞名。示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國海關暨邊境保護局（CBP）於美東時間2025年9月24日，針對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令（Withhold Release Order, WRO），暫停輸美的自行車、自行車零件及配件。巨大今（25）日稍早也發布聲明，對CBP的暫扣決定感到遺憾，並強調公司遵守國際勞動法規及供應鏈管理規範，將立即啟動申訴程序，與美方溝通澄清。

根據巨大官網發布聲明如下：

一、 堅守公司立場，落實具體行動

巨大集團始終秉持尊重人權與保障勞動條件的核心價值，並已採取以下具體行動：

請繼續往下閱讀...

●自2025年1月起，全面推動零招聘費（Zero Recruitment Fee Policy）政策，所有新聘外籍員工之招聘、仲介與政府費用，均由公司全額承擔。

●於2024年底完成員工宿舍條件優化，提供更安全且舒適的生活環境。

二、 爭取撤銷暫扣令並啟動應變方案，積極釐清事實

巨大集團已建立內部監督機制與第三方稽核，並持續落實盡職調查，確保所有作業流程符合國際人權與勞動標準。目前將聯繫CBP提出申訴（petition），並積極爭取撤銷暫扣令並說明本公司已經採取了適當的措施。

三、影響範圍與應變措施

本次WRO僅限於台灣製造並輸往美國的產品，其他市場之供應與銷售不受影響。短期內，美國市場的部分出貨可能面臨延遲、查扣或退運，但公司已啟動應變機制，並將與CBP及合作夥伴密切協調，致力降低影響。

四、持續透明溝通

巨大集團將持續以具體行動維護勞工權益，確保透明、公平並符合永續發展價值。本公司持續更新進展，並與全球利害關係人保持溝通，共同維護健全與負責的產業環境。

據悉，該禁令對巨大集團整體營收的影響約落在4%至5%，公司將會提出申訴，實際損失仍需視後續與CBP的協調結果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法