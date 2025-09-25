貝森特：先進晶片太依賴台灣 部分產能要轉移至日本等盟友

美國財政部長貝森特。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週三（24日）接受《福斯財經新聞網》（Fox Business）專訪時表示，台灣生產了全球99%的先進晶片，從風險管理角度來看，有戰略與經濟上的風險，因此必須把部分產能帶回美國或美國的友邦，例如日本或中東國家。

貝森特週三接受《福斯財經新聞網》的「與瑪麗亞共度早晨」（Mornings with Maria）節目專訪，與主持人瑪麗亞（Maria Bartiromo）對多項議題展開對談。

請繼續往下閱讀...

貝森特表示，全球經濟最大的單一潛在風險，就是99%的先進晶片都出自台灣，而美國政府正盡最大努力，確保由美國或其他美國親密盟友生產的半導體供應，藉此降低台灣幾乎完全主導該市場所帶來的風險。

貝森特稱：「他們（台灣）的確做得非常好，也建立了出色的產業生態系統，但從風險管理角度來看，無論我們（美國）的需求比例是30%、40%還是50%，我們都必須把部分產能帶回美國或我們的盟友，例如日本或中東國家，而我們每天都在為此努力，」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法