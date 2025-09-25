快戒掉！退休後變窮的4個隱形殺手

專家表示，入不敷出、購買奢侈品等，是退休後，從富人變成窮人最常犯的４個錯誤。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國生活的中上階層人士一旦退休，如果不調整生活習慣，可能面臨意想不到的財務挑戰，專家表示，避免不切實際花錢，導致入不敷出、購買奢侈品等，是退休後，從富人變成窮人最常犯的４個錯誤。

世界日報報導，專家提醒，即使是勤勉儲蓄的人也可能犯下代價高昂的錯誤，以下是導致中上階層退休後陷入貧困的４個常見錯誤。

請繼續往下閱讀...

第1：入不敷出

在職時屬於中上階層，往往養成高檔過日子的習慣，退休後很難改變，依舊大手大腳花費，假如不根據固定收入調整消費行為，無度開支必然迅速侵蝕之前累積的儲蓄。

穩定退休規劃師協會（Stable Retirement Planners）總裁盧比奧（Rafael Rubio）建議，要一一列出住房、水電費、交通、食品和保險等基本開支，有助於算出剩餘的可自由支配支出，規劃預算時應額外保留應急資金。

第2：未削減奢侈品支出

許多中上階層人士過慣奢華生活，退休後維持先前習慣頻繁旅行、享用高檔餐飲、買名牌物品、擁有俱樂部會員資格，可能持續耗盡固定收入，在市場低迷或通膨上漲導致日常開支增加的情況下，財富耗盡得更快。

專注於工作場所應急儲蓄計劃的SecureSave執行長兼米勒（Devin Miller） 表示，如果毫不設限，無度購買非必需品終究會擠壓必需品資金、縮短儲蓄使用期，在錯誤時機動用投資的可能性也隨之增加。

第3：從退休帳戶提取過多資金

退休後大額大額從退休帳戶提取資金，帳戶裡再多的儲蓄也會迅速耗盡。中上階層人士退休後如果沒有可持續提款的計畫，很容易轉向401（k）、IRA或其他投資帳戶過度提領，加速資金耗盡的風險。

許多退休人士低估自己的壽命、或高估退休帳戶投資報酬，導致無法持續提領帳戶裡的退休金。大額提領退休金也會推升課稅稅率，進而降低淨收入、增加聯邦醫療保險Medicare保費。

第4：忽視醫療保健規劃

醫療費用是退休後最令人擔憂的財務問題之一，未妥善制訂醫療費用、長期照護和自付費用策略，儲蓄可能比預期更快耗盡。

光是Medicare選擇就可能產生極大的財務影響。理財業者 eHealth 副總裁斯蒂多姆（Whitney Stidom）表示，選擇私營Medicare Advantage 計劃（Medicare Advantage Plan）或俗稱 C部份（Part C）時如果能貨比3家，每年可能省1100多美元（約新台幣3.32萬元）。

