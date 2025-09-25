自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

快戒掉！退休後變窮的4個隱形殺手

2025/09/25 08:43

專家表示，入不敷出、購買奢侈品等，是退休後，從富人變成窮人最常犯的４個錯誤。（示意圖，歐新社）專家表示，入不敷出、購買奢侈品等，是退休後，從富人變成窮人最常犯的４個錯誤。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國生活的中上階層人士一旦退休，如果不調整生活習慣，可能面臨意想不到的財務挑戰，專家表示，避免不切實際花錢，導致入不敷出、購買奢侈品等，是退休後，從富人變成窮人最常犯的４個錯誤。

世界日報報導，專家提醒，即使是勤勉儲蓄的人也可能犯下代價高昂的錯誤，以下是導致中上階層退休後陷入貧困的４個常見錯誤。

第1：入不敷出

在職時屬於中上階層，往往養成高檔過日子的習慣，退休後很難改變，依舊大手大腳花費，假如不根據固定收入調整消費行為，無度開支必然迅速侵蝕之前累積的儲蓄。

穩定退休規劃師協會（Stable Retirement Planners）總裁盧比奧（Rafael Rubio）建議，要一一列出住房、水電費、交通、食品和保險等基本開支，有助於算出剩餘的可自由支配支出，規劃預算時應額外保留應急資金。

第2：未削減奢侈品支出

許多中上階層人士過慣奢華生活，退休後維持先前習慣頻繁旅行、享用高檔餐飲、買名牌物品、擁有俱樂部會員資格，可能持續耗盡固定收入，在市場低迷或通膨上漲導致日常開支增加的情況下，財富耗盡得更快。

專注於工作場所應急儲蓄計劃的SecureSave執行長兼米勒（Devin Miller） 表示，如果毫不設限，無度購買非必需品終究會擠壓必需品資金、縮短儲蓄使用期，在錯誤時機動用投資的可能性也隨之增加。

第3：從退休帳戶提取過多資金

退休後大額大額從退休帳戶提取資金，帳戶裡再多的儲蓄也會迅速耗盡。中上階層人士退休後如果沒有可持續提款的計畫，很容易轉向401（k）、IRA或其他投資帳戶過度提領，加速資金耗盡的風險。

許多退休人士低估自己的壽命、或高估退休帳戶投資報酬，導致無法持續提領帳戶裡的退休金。大額提領退休金也會推升課稅稅率，進而降低淨收入、增加聯邦醫療保險Medicare保費。

第4：忽視醫療保健規劃

醫療費用是退休後最令人擔憂的財務問題之一，未妥善制訂醫療費用、長期照護和自付費用策略，儲蓄可能比預期更快耗盡。

光是Medicare選擇就可能產生極大的財務影響。理財業者 eHealth 副總裁斯蒂多姆（Whitney Stidom）表示，選擇私營Medicare Advantage 計劃（Medicare Advantage Plan）或俗稱 C部份（Part C）時如果能貨比3家，每年可能省1100多美元（約新台幣3.32萬元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財