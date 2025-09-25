美股收盤》市場憂估值過高！道瓊連2黑 台積電ADR走低

美股週三收低。（彭博社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市週三連續第二個交易日收低，因指數接近歷史最高水位，美國聯準會（Fed）主席鮑爾暗示股價估值可能過高，且本週通膨數據公布之前，投資者傾向獲利了結。道瓊工業指數下跌171點、0.37%，標普500指數下跌0.28%，那斯達克指數下跌0.33%，費城半導體指數小跌0.18%，台積電ADR跌0.71%，收在280.71美元。

綜合外媒報導，人工智慧巨頭輝達和甲骨文股價連續2天面臨壓力，分別下跌0.82%、1.77%，投資人對人工智慧產業潛在循環性的擔憂加劇。而本週早些時候，輝達宣布與OpenAI達成1000億美元的合作。另外，彭博社引述知情人士報導，英特爾正在尋求蘋果的投資，股價飆升逾6.4%。就在幾天前，輝達宣布將向英特爾投資50億美元。

鮑爾在週二的記者會上指出，在市場估值上升的情況下，投資人可能會獲利了結。週四美國將公布初請失業金人數數據，週五則發布個人消費支出（PCE）通膨數據，投資人此時保持謹慎，並關注美政府面臨關門等令人不安的進展。

道瓊工業指數下跌171.5點或0.37%，收46121.28點。

那斯達克指數下跌75.62點或0.33%，收22497.86點。

S&P 500指數下跌18.95點或0.28%，收6637.97點。

費城半導體指數下跌11.21點或0.18%，收6297點。

