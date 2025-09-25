晴時多雲

美國指涉強迫勞動扣自行車　巨大可選擇銷毀或提證明

2025/09/25 00:24

〔中央社〕美國海關今天指出，根據合理顯示巨大公司涉及強迫勞動的資訊，包括濫用弱勢地位、扣薪資以及過度加班，對巨大公司生產的自行車、自行車零件及配件發布暫扣令（WRO）。巨大公司可以選擇銷毀，或證明貨物可入境。

美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）上午透過新聞稿表示，巨大公司違反美國法典第19篇第1307條、也就是禁止使用強迫勞動生產的商品進入美國的法律，將立即扣留巨大公司在台灣生產的自行車、自行車零件及配件。

CBP在調查巨大公司時，確認以下聯合國國際勞工組織（ILO）所列的強迫勞動指標：濫用弱勢地位、惡劣工作與生活條件、債務束縛、扣留薪資以及過度加班。

CBP表示，巨大公司透過施加上述行為獲利，導致產品以低於市場的價格生產，進而以不當獲取的數百萬美元利潤，使美國企業受到損失。國際勞工組織估計，全球約有近2800萬名勞工處於強迫勞動環境中。

CBP貿易辦公室代理執行助理專員湯馬斯（Susan S. Thomas）表示，「進口商有責任進行盡職調查並了解其供應鏈」。CBP將持續調查強迫勞動的指控，並在發現美國供應鏈中有相關狀況時採取行動。

對巨大公司的暫扣令是CBP在因應強迫勞動問題上最新行動。當CBP有證據顯示進口商品是由強迫勞動製造時，該機構將發布命令扣留相關貨物。遭扣留貨物的進口商可以選擇銷毀或出口貨物，或證明貨物可以入境。

台灣經濟部表示，將與勞動部合作，協助巨大公司儘速解決其可能涉及的強迫勞動議題，以利CBP儘早撤銷暫扣令。（編輯：陳正健）1140925

