國銀新南向授信8月單月增572億 印度增加居冠

〔記者王孟倫／台北報導〕截至2025年8月底，本國銀行對新南向國家授信餘額為新臺幣1兆8697億元，較7月底的1兆8125億元、單月月增572億元；若以去年底的492億元相比，距離目標728億元達標率為67.6％，尚有段距離須努力。

「新南向18國」包括東協10國、南亞6國及紐西蘭、澳洲等2國，合稱之。從2017年開始，政府持續積極推動「新南向政策」，其中，行政院並通過「新南向政策─金融支援」，包括：鼓勵國銀赴新南向國家增設據點，並擴大對新南向企業授信放款等。

首先，金管會每年訂定「成長目標」，今年度國銀對新南向國家授信總餘額成長目標為728億元，年底總餘額目標達1兆8932億元。截至本年8月底，本國銀行授信總餘額較2024年12月底之1兆8204億元，增加492億元。

其次，為協助國銀於新南向國家增設分支據點，每年核准本國銀行於新南向政策目標國家增設據點為3處，截至2025年8月底已核准7處。

觀察今年前8月對新南向放款成長，印度增加金額為404億元，位居新南向國家之冠；其次為澳洲的309億元；排名第三是新加坡的303億元，兩國金額相當接近；官員表示，主要是因相關地區經濟相對活絡，帶動企業授信成長。

至於截至2025年8月底，對新南向國家授信餘額增加前5大銀行依序是哪些？對新南向國家授信各增加多少？根據金管會統計，新南向國家授信總餘額較去年底增加最多之前5家銀行，分別為台北富邦商業銀行增加236億元、中國信託商業銀行增加206億元、國泰世華商業銀行增加144億元、玉山商業銀行增加140億元、台新國際商業銀行增加106億元。

