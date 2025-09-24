自行車大廠巨大涉「強迫勞動」遭美暫扣 經濟部證實了：協助解決

知名自行車車大廠巨大捲入勞動糾紛。經濟部晚間發出聲明，將協助廠商解決相關議題。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕我國知名自行車大廠巨大捲入勞動糾紛。經濟部晚間發出聲明表示，美國海關暨邊境保護局（CBP）合理懷疑巨大在台灣製造的自行車、相關零件及配件「涉及強迫勞動」，因此對相關產品出口美國發布暫扣令（Withhold Release Order，WRO），並立即生效；經濟部將協助廠商盡快解決相關議題，也籲廠商遵循國際規範。

經濟部強調，長期以來，台灣作為全球供應鏈負責任的一員，向來高度重視勞工條件的改善，並持續與勞動部合作營造對勞工友善的工作環境。

巨大公司是國際知名自行車製造商，為協助該公司維護其國際商譽，經濟部將與勞動部合作，協助該公司儘速解決其可能涉及的強迫勞動議題，以利CBP儘早撤銷該暫扣令。

美國CBP是依據美國法典第19卷第1307條（1930年關稅法第307條）公布該項暫扣令，此係CBP今年第三次發布的暫扣令。

目前CBP已針對中、日、韓等53家廠商（含巨大公司）因涉及強迫勞動發布暫扣令，其相關產品無法進入美國。

巨大機械所製造的自行車、零件與配件遭美國海關發出WRO，理由是「合理懷疑」該公司產品涉及使用強迫勞動。

這項命令立即生效，意味著這些輸入美國的產品可能被扣押、不得進入美國市場，直到疑慮被消除。

