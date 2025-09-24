1929崩盤重演？黑天鵝基金：美股可能再漲20％之後雪崩80％

黑天鵝基金Universa警告，美股可能再漲20%之後雪崩。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕黑天鵝避險基金Universa投資指出，市場的亢奮情緒可能使美股在爆發如1929年規模的崩盤前，再漲20%。當時的市場崩盤，引發全球衰退。

路透24日報導，今年以來，美國標普500指數已上漲13%，在聯準會（Fed）上週進行去年12月以來的首度降息後，24日再創歷史新高。聯準會主席鮑爾暗示，為提振疲軟的勞動市場，可能進一步降息，此舉有望加劇並擴大華爾街的漲勢。

請繼續往下閱讀...

Universa創辦人兼投資長斯皮茲納格爾（Mark Spitznagel）指出，股市可能從目前水準再上漲20%，驅使標普500從6600多點漲破8000點。然而他警告，在仍偏高的借貸成本負擔下，美國經濟預料不堪負荷，因此緊隨這波漲勢後的恐是歷史性崩盤。

他說，「我確實預期股市將暴跌80%，但唯有經歷一輪大規模、高亢的歷史性上漲才會發生。我認為，我們現在處於這漲勢的中期，而非尾聲」。

總部位於邁阿密的Universa是規模達200億美元、專注防範「黑天鵝」震撼的避險基金，其使用的金融工具包括信用違約交換、股票選擇權，以及其他在極端市場混亂時期升值的衍生性產品，自2007年成立以來，其平均資本回報率達100%。「黑天鵝」是指罕見且影響巨大的市場動盪事件。

投資人將此類的「尾部風險」（tail-risk）基金視為保險，因為他們的投資成本不高，績效不佳，但在災難來時，回報卻是巨大的。2020年新冠疫情引發的市場混亂中，Universa是最大的贏家之一。

斯皮茲納格爾說，當前的市場更像是1929年年初，當時所謂「咆嘯的20年代」的大牛市，在崩盤前依然大漲了一番。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法