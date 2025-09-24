晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

享盡「發展中國家」好處 美國力推中國除名

2025/09/24 21:46

中國是全球第二大經濟體與最大出口國，卻長期享有開發中國家待遇。（路透）中國是全球第二大經濟體與最大出口國，卻長期享有開發中國家待遇。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國總理李強23日宣佈，在世貿組織（WTO）的談判中，不再尋求新的特殊待遇。作為全球第2大經濟體與最大出口國，卻長期享有發展中國家的特殊差別待遇，在美國總統川普第一任期時，成為美方貿易施壓中國的重要議題之一，眼見WTO改革無方，川普2020甚至自行將中國從「開發中國家」名單中剔除。　

在WTO 166個會員國中，近3分之2自居開發中國家。他們與已開發國家談判達成協議後，享有較長的緩衝期，同時可以維持較高的進口關稅與其他促成其經濟成長的貿易壁壘，再者，根據WTO規則，若一國政府補貼未達從價稅1%，屬微量補貼，成員國須取消對該國的反補貼調查，但若開發中國家，門檻可提高至2%。　

如此的差別待遇，旨在協助窮國脫貧、創造就業並使其整合入全球貿易體系。然而該地位的有利影響超出貿易。已開發國家承諾每年將捐助1000億美元，作為開發中國家的氣候調適資金，然而，中國是全球最大碳排放國，卻無須支付該資金，引發歐美抨擊。　

再者，中國豪擲數兆美元推動其「一帶一路倡議」，許多貧窮國家因而陷入中國債務陷阱，中國卻以發展中國家地位，向世界銀行、聯合國糧農組織等國際組織申請開發援助、貸款與科研資金。曾有專家警告，如果失去發展中國家地位，中國可能面臨更高關稅、生產成本提高、更多的減碳義務，以及大大減少國際優惠貸款，這些結合起來恐進一步衝擊中國就業市場。　

2019年7月，川普施壓世貿組織，要求取消中國的開發中國家地位，他在給時任貿易代表萊席爾的備忘錄中指出，「幾乎每項目前經濟數據都顯示，中國的宣稱是虛假的」。翌年2月，美國貿易代表署（USTR）片面公告，將中國、香港、印度等25個經濟體從開發中國家名單中剔除。　

2023年6月，美國參議院外交關係委員會進一步通過《終止中國開發中國家地位法案》，要求美國國務院對國際組織施加影響，讓中國不再享有「開發中國家」地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財