父生前暗藏「不可告人」1封信 兄弟倆為400萬遺產鬧翻、退休計畫也毀了

〔財經頻道／綜合報導〕一封父親生前留下的信件，打破了原本打算平靜退休的日本中年男子計劃，也撕裂了兄弟間的感情。弟弟不滿父親曾經暗地裡給哥哥2000萬日圓（台幣400萬元）做生意，兩兄弟正為遺產分割鬧得水火不容。

日媒報導，青山健二（55歲，化名）在東京一家中型公司工作，距離退休還有5年，他的第二人生準備開始成形。他原本想著能有更多的時間發展自己的嗜好，甚至偶爾和妻子一起旅行。然而，6個月前，他85歲的父親去世，讓所有這些計劃都破壞了。

健二和哥哥雄一（58歲，化名）開始整理父親的遺物。由於父親個性沉穩嚴肅，書房幾乎原封不動。健二整理書房時，在書桌抽屜裡發現了一個棕色信封，信封上沒有地址，也沒有封口。健二好奇地往裡面看了一眼，發現裡面有一張字跡潦草的信紙和兩份文件。

信紙上的字跡和父親一模一樣。信裡面寫著：「給雄一。我借給你2000萬日圓做生意，這筆錢會從你的遺產中扣除。父親筆。」另一份文件則是一張借據，借方清楚地印著雄一的簽名和印章，日期大約是十年前。

健二曾經聽說過哥哥生意上的坎坷，但這是他第一次聽說他從父親那裡得到這麼一大筆錢，而且父親明確表示要從遺產中扣除。

健二感到疑惑，決定去找哥哥確認一下。他怯怯地把信封放在桌上，對雄一說 ：「哥哥，我在爸爸的書房裡發現了這個。這是什麼意思？」

雄一看著信封裡的東西，臉色陰沉。哥哥平常溫柔善良，對弟弟也十分關心。然而，他的表情明顯是驚慌失措。 雄一回答說：「那是什麼？我不知道。父親晚年記性不好，一定是某種錯覺。」

「可是，這是哥哥你的簽名和印章」，健二指著借據，繼續追問。就在這時，雄一的表情變得比任何人都更可怕。他怒吼：「別煩我！這是假的！你不是在指望我父親的錢嗎？真是丟人！」便一把抓住健二的衣領，用力推擠。健二摔倒在地，抬頭看到哥哥正用充滿仇恨的眼神瞪著他，彷彿變了一個人。從那天起，兄弟倆的關係就變得緊張起來。

雄一否認接受父親任何債務援助，並堅持依照其法定份額分割遺產。最後兄弟談判徹底破裂，訴諸家事法庭調解。健二原本渴望平靜的退休第二人生夢想，卻被捲入了一場激烈的家庭糾紛。

根據日本司法統計顯示，2022財年，全國家事法庭共受理了1萬5379件遺產分割案件。遺產糾紛不再只是他人的私事。就像健二的案例一樣，如果某個特定的繼承人從死者那裡獲得了一大筆錢作為「生活資金」，例如商業基金、住房基金或學費，這在法律上就可能被視為「特殊利益」。

為了確保繼承人之間的公平，民法規定，將這項特殊利益加到繼承的財產中，以計算每個繼承人的具體份額。假設健二繼承父親的3000萬日圓存款，如果將雄一獲得的2000萬日圓視為「特殊利益」，那麼父親的遺產應是5000萬日圓。兩兄弟可各獲得一半遺產，即2500萬日圓。但是，由於雄一已經獲得了2000萬日圓，因此他將只能拿到500萬日圓，健二將獲得2500萬日圓。這樣看來，兩人之間所獲金額差異顯而易見。

