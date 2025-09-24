晴時多雲

中科半年營業額創歷年同期次高 AI產業成長動能強

2025/09/24 21:35

中科今年上半年營業額為歷年同期次高。（中科管理局提供）中科今年上半年營業額為歷年同期次高。（中科管理局提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕AI相關應用產業快速成長，中部科學園區管理局說，中科園區2025年上半年營業額5335.64億元，較2024年同期成長8.14％，為歷年同期次高；此外，2025年上半年貿易總額達6267.44億元，為歷年最高，較2024年同期增加815.08億元，成長14.95％。

中科除了營業額持續成長，就業人數達59275人創歷年新高，較2024年同期增加5328人，成長9.87％。

中科管理局說，就園區主要產業分析，六大產業全面成長，其中，積體電路受惠於AI應用及高頻寬記憶體需求強勁，營業額成長8.53％；光電產業在AI新產品需求推動及關稅提前拉貨因素下產值增加，惟受淡季效應影響，致營業額僅微幅成長0.74％。

精密機械產業因半導體擴廠帶動設備需求，營業額成長3.61％；電腦及周邊產業受惠指紋模組與高階材料需求強勁，營業額大幅成長39.83％；生技產業因新藥行銷策略優化與全球市占率提升，營業額大幅揚升46.05％。

中科說，持續積極招商，2025年上半年引進高科技廠商6家，包含積體電路1家、精密機械2家、生物科技1家、其他科學事業1家及園區事業1家；投資總金額15.05億元，再加計增資案23.6億元，合計投增資總額達38.65億元，截至2025年上半年，已引進243家國內外高科技廠商（包含44家外商），計畫投資額逾2.43兆元。

引進亮點廠商為睿德系統有限公司、峰群國際科技股份有限公司中科分公司、旭德綠色複合材料科技股份有限公司、大氣電漿股份有限公司、先進材股份有限公司中科分公司。

