放棄WTO特殊待遇多想了！北京強調：中國發展中國家地位不變

2025/09/24 21:37

中國商務部強調，中國發展中國家地位不變。（路透）中國商務部強調，中國發展中國家地位不變。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國總理李強23日宣佈，「中國作為負責任的發展中大國，在世貿組織（WTO）當前和未來談判中，將不尋求新的特殊和差別待遇」。中國商務部24日強調，「中國發展中國家的地位和身份沒有改變」。美國前貿易談判官員卡特勒（Wendy Cutler）指出，李強的宣示實質作用不大。

華爾街日報報導，發展中國家地位是WTO成員國自行宣佈，擁有該身份可享有特殊待遇，比如較長的協議實施期限。在川普與中國國家主席習近平近日通話後，中國承諾放棄進一步的特殊待遇，反映美中之間的貿易緊張正緩和，同時也為停滯許久的WTO改革注入新活力。

新加坡管理大學法學教授高樹超表示，李強的宣佈並不令人意外，但「這不意謂中國即將放棄其發展中國家地位」，也不代表放棄其現有的特殊與差別待遇權利。中國此舉只是一種善意姿態，目的是在美中貿易談判中，搶先阻止美國再次就此議題施壓。

中國商務部國際貿易談判代表李成鋼24日指出，「需要強調的是，中國仍是世界上最大的發展中國家；中國始終是『全球南方』的一員，永遠和發展中國家站在一起」。

他意有所指的說，「以規則為基礎的多邊貿易體制面臨嚴峻挑戰，霸權單邊、保護抬頭、關稅戰輪番上演，嚴重擾亂國際經貿秩序，損害世貿組織成員正當利益，給全球經濟發展帶來不確定性和不穩定性」。

中國商務部世貿司司長韓勇也表示，中國在世貿組織當前和未來談判中有3個「不會變」：作為發展中成員的地位不會變、捍衛發展中成員正當權益的決心不會變、推動全球貿易投資自由化立場不會變。

美國前代理副貿易代表、亞洲協會政策研究所副總裁卡特勒指出，李強的宣佈「晚了好幾年」，「鑑於WTO缺乏談判議程，以及改革努力牛步化，該宣佈儘管受到歡迎，但實際作用不大」。

