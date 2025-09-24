晴時多雲

籲給低薪勞工薪資補貼配套 吳東亮：工資調幅莫增傳產、中小企壓力

2025/09/24 21:02

工商協進會理事長吳東亮。（資料照）工商協進會理事長吳東亮。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕談及明年度最低工資審議，工商協進會理事長吳東亮今表示，今年經濟表現看似亮眼，但實則是集中在科技業等，「好的產業很好，但傳產、中小企業經營卻很辛苦」，建議政府審慎評估明年度最低工資的調整幅度，以避免增加中小企業的壓力，盼大家共體時艱。此外，吳東亮先前曾建議政府研擬薪資補貼的配套措施，給予弱勢的低薪勞工族群優先補助。

勞動部26日舉辦最低工資審議會，邀集勞資政學研議明年最低工資調幅，工商界呼籲，傳產面臨關稅、匯率夾擊的困境，呼籲政府工資調幅不宜過大。

吳東亮今出席活動時受訪表示，今年經濟比較弔詭，表面上經濟成長率亮眼，但實則是M型化發展，好的產業很好，但傳產、中小企業經營上卻很辛苦，放無薪假情形較多。

吳東亮續說，近期電價審議會拍板產業電價凍漲，民生電價微漲，有看見政府在電價調整上有考量到當前情勢，因此或許基本工資也可多少漲一點，但須審慎評估明年度最低工資的調整幅度，以免增加底層產業太大壓力，應注意對傳產與中小企業的照顧。

吳東亮本月初也建議政府可提供配套措施，以紓解傳產營運成本的壓力，例如薪資補貼措施，給予弱勢的低薪勞工族群優先補助。

